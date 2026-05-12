Salone Internazionale del Libro… Ci siamo anche noi!

PIF, Nicoletta Verna e Alessandro Perissinotto: imperdibili incontri promossi dal “Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte”

Giovedì 14 e venerdì 15 maggio

Tra i tanti eventi in agenda per la tradizionale cinque giorni del “Salone Internazionale del Libro di Torino”, giunto quest’anno (14 – 18 maggio) alla sua XXXVIII edizione, al “Lingotto Fiere”, di particolare interesse culturale e, più ampiamente, umano si prospettano essere quelli in calendario i prossimi giovedì 14 e venerdì 15 maggio, in compagnia dell’imprevedibile, immaginifico PIF, della scrittrice forlivese (oggi residente a Firenze ed “editor” di Narrativa per “Giunti Editore”) Nicoletta Verna e del nostro “sabaudo” Alessandro Perissinotto. Il merito dell’organizzazione va tutto al “Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte”, in collaborazione con il “Polo del ‘900”, “AIACE”, “ANPI”, “Film Commission Torino Piemonte”, “Istoreto” e la rete degli “Istituti Storici della Resistenza in Piemonte” insieme ad “Ottobre Alessandrino” (importante manifestazione culturale dedicata, dal 2004, al “cinema” e all’“audiovisivo” che anima la città di Alessandria durante l’intero mese di ottobre), con la media partnership de “La Stampa” e di “Tuttolibri”.

Andiamo per ordine.

Giovedì 14 maggio (ore 14,30), in “Arena Piemonte” – “Padiglione 2”, toccherà a Nicoletta Verna e ad Alessandro Perissinotto disquisire su “Raccontare la storia, raccontare le storie”, in dialogo con Gianni Armand Pilon (vice direttore de “La Stampa”). Domanda di fondo, che darà il “là” agli interventi: “Attraverso il romanzo è possibile avvicinare alla ‘Storia’ le nuove generazioni?”. Ad introdurre il dibattito, sarà Domenico Ravetti, vice presidente del “Consiglio Regionale del Piemonte” nonché presidente del “Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte”. Nell’occasione, verranno anche presentati i nuovi libri firmati da Nicoletta Verna e da Alessandro Perissinotto: “L’inverno delle stelle” (Rizzoli, romanzo per ragazzi) e “I giorni di vetro” (Einaudi) della Verna e “La guerra dei Traversa” (Mondadori) per Perissinotto.

Al termine dell’incontro, si terrà la cerimonia di premiazione degli Istituti Scolastici vincitori della 45^ edizione del “Progetto Storia Contemporanea” promosso dal “Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale”, che quest’anno aveva come tema “la partecipazione di ragazze e ragazzi molto giovani alla ‘guerra di Liberazione’ in Italia”. libro

Venerdì 15 maggio (ore 15,30) sempre in “Arena Piemonte” – “Padiglione 2”, sarà la satira e l’ironia mai disgiunta dall’impegno civile del grande palermitano PIF (al secolo Pierfrancesco Diliberto e soprannome regalatogli, ai tempi delle “Iene” e mai mollato, dal collega Marco Berry) a tenere banco al “Salone” con Domenico Ravetti e con Luca Ribuoli, direttore dell’“Ottobre Alessandrino”. Classe ’72, regista, scrittore, attore e conduttore televisivo e radiofonico, PIF esplorerà le “montagne russe” dell’“amore moderno”, attraverso il “martirio” di un quarantenne “sfigato” preda di terrifici “algoritmi” per arrivare a trovare l’anima gemella, ripercorrendo le pagine del suo ultimo libro “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota”, edito da Feltrinelli nel 2022.

Dopo essere stato assistente alla regia di due importanti film, “Un tè con Mussolini” (di Franco Zeffirelli) e “I cento passi” (di Marco Tullio Giordana), nel 2013, PIF ha debuttato alla regia cinematografica con il film “La mafia uccide solo d’estate” (vincitore di due “David di Donatello” e di due “Nastri d’argento”), divenuto poi una serie televisiva. Nel 2016 esce nelle sale il suo secondo film “In guerra per amore”, nel 2021 “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”, infine, nel 2026 “… che Dio perdona tutti”, che è anche il titolo del suo primo libro uscito nel 2018.

Incontro, quello con PIF come i due precedenti, sicuramente di grande interesse. Possibilmente, da non perdere.

Per ulteriori info: “Salone Internazionale del Libro”, Lingotto Fiere, via Nizza 294, Torino; tel. 011/19700801 o www.salonelibro.it

Gianni Milani

Nelle foto: PIF (Ph. Adolfo Frediani); Nicoletta Verna; Alessandro Perissinotto

IL TORINESE