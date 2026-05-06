Francesco Ferrara, considerato il “ras” di Cioccolatò e dei Mercatini di Natale, è stato condannato oggi a Torino a 7 anni e 6 mesi. Confermata in primo grado l’aggravante del metodo mafioso, già riconosciuta nel processo con rito abbreviato che vedeva imputati alcuni componenti della sua banda. Secondo l’accusa, il gruppo interveniva presso i creditori di Ferrara ricorrendo a minacce e, in alcuni casi, addirittura a sequestri. Sono quattro le condanne, tre delle quali con aggravante mafiosa, per reati quali sequestro di persona, lesioni, minacce e tentata estorsione, oltre a un’assoluzione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Condannato il “ras dei mercatini”
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