L’uscita del “Diavolo veste Prada 2”, la delusione di un’attesa

PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione

Replicare il successo del primo “Diavolo”: ma non se ne parla proprio

Ricordate? Vent’anni fa, quando la Miranda Priestley di Meryl Streep metteva piede nel suo elegante ufficio, viso di marmo e portamento altero, glaciale nel suo incedere, mentre tutti quanti rimettevano ogni cosa e se stessi soprattutto al giusto posto, e sbatteva borsetta e cappottone tra la poltrona e le braccia pericolosamente instabili della sottoposto di turno. Oggi mette piede, visivamente allontanata come spauracchio umano quanto editoriale e il cappottone se lo appende da sé, ad una gruccia, con tutto lo sforzo immaginabile: “i cattivi sono sempre i più interessanti”, circola come battuta in questo ammosciato “Il diavolo veste Prada 2”, come un tanto atteso flan che s’è seduto appena tirato fuori dal forno, e se aggiungete che Miranda ha perso di molto tutta quella sua cattiveria dentro a demolire persone e carriere vedrete che il gioco della prima puntata che tanto ci aveva catturato s’è parecchio perso per strada. Perché il fascino del male ha sempre il suo gran maledetto fascino, perché l’inferno – sin da quello dantesco e liceale – ha sempre avuto il sopravvento su un più o meno insipido e noiosetto paradiso, perché nella nuova vicenda il baricentro non può spostarsi da Miranda, campionessa eterna di raggelante leadership, alla Andy di Anne Hathaway che per quanto brava possa essere non reggerà mai il confronto con quell’incanto di donna. È cambiato il cinema, è cambiato il mondo dell’editoria, la carta stampata anzi patinata non regge più il forte impatto di un tempo, tutto cigola, tutto deve essere rivisto e rimesso in discussione.

Aggiungete la sceneggiatura zoppa della sempre Aline Brosh McKenna, zigzagante a rotta di colla e il montaggio tarantolato di Andrew Marcus che sembra fatto più per un’odierna moda filmica che per posati ragionamenti, per incastri che affascinano, aggiungete la regia disturbata del ripescato David Frankel e vedrete con quanto cuore poco contento me ne sono uscito dal cinema. Perché lo scoppiettìo che pullulava in quella prima puntata è andato quasi pressoché perso, o per lo meno parecchio sbiadito, perché manca come primo effetto d’esplosione quella sorpresa che ci aveva incantato, perché si va all’inseguimento di un mondo dorato, con cambi d’abiti che vanno al di là di ogni cifra che la costumista Molly Rogers possa aver immaginato – con l’aggiunta dei vari Dolce&Gabbana e Brunello Cucinelli e la bionda Donatella a comparsare nella Fashion Week milanese, con accompagnamento di Lady Gaga nel cortile di Brera, sotto l’occhio del nudo empereur francese. Come non sentire la mancanza di un in qualche modo impercettibile Nigel del sempre filosofeggiante Stanley Tucci, il suo distribuire abiti e borsette per un weekend in villa non ha più il lascia cadere dall’alto di un tempo, quasi una fredda scopiazzatura (e anche il doppiaggio del nostro Lavia si ritrova messo all’angolo).

Che succede? Succede che Andy Sachs – ragazza sola, con qualche embrione parcheggiato chissà dove per un eventuale poi, bagaglio sentimentale per ora in stand by, che a riprenderlo con quell’incidente di personaggio che le propone la sceneggiatura si farebbe solo del male: ma il bacetto finale la dice al contrario – s’è fatta egregiamente le ossa ed è diventata una giornalista affermata, di quelle che vanno in giro per serate a ritirare premi. Che, durante una di queste, mentre sta per pronunciare il discorso di ringraziamento che la porterà verso nuovi traguardi, suoni il cellulare, suo e di tutti i colleghi della testata attorno al tavolo, per leggere l’sms pronto ad annunciare del licenziamento in tronco: allora non di ringraziamento quelle parole ma per buttare sui social il clima di impoverimento e di paura e di crisi sempre più galoppante, per un mestiere che non dovrebbe mai cessare quelle doti di onestà e di inventiva che ne sono alla base.

Anche Miranda sta mostrando i suoi piedi d’argilla, finita dritta in uno scandalo per un articolo di troppo, avendo messo in luce quello che oggi è definito uno “sweatshop” – i dialoghi del film esondano di termini d’oltremanica -, ovvero la pubblicazione di un articolo promozionale per un marchio rivelatosi poi portatore di quella macchia d’infamia, sfruttamento e condizioni di lavoro miserevoli e socialmente inaccettabili. Licenziamento pure per lei. Ma già ci pensa l’editore a rimettere i conti a posto: chiamando Andy, a seguito di un’imbeccata che si scoprirà sul finale, a ricoprire il posto di features editor di “Runway”. Di qui in poi giravolte a valanga, Andy e Miranda a dover condividere gli uffici non affossando mai vecchie ruggini, si sentirà parlare di conclamata era digitale, di budget stretti da far quadrare, magari mettendoli nelle mani di qualcuno che possa pensare a un definitivo colpo di spugna, di economy al posto di business class e di champagne che lì non è certo servito, di affossamenti e di nuovi contenuti social, di momentanei successi che non decollano, di nuove trattative – con Dior, ad esempio, a rincontrare la Emily di Emily Blunt che ora vi lavora come brand manager, sciocco e stralunato principe azzurro al seguito che al momento giusto potrebbe essere in grado di sovvenzionare -, l’approccio in seguito più che fruttifero con l’ex moglie di uno sfacciatamente ricco magnate capace d’arrivare con un’intervista a puntino, ricconi vecchi e ricconi rispolverati, chi rileva e chi vende a chi, sgambetti e rivalse non preventivate, le promesse e i posizionamenti che non tornano, le amicizie femminili sbandierate e finite nel cestino, le trasferte milanesi con cena d’affari e di lezioni d’umanità all’ombra dell’”Ultima Cena” leonardesca, con colloqui vis à vis sull’intelligenza artificiale che avrà ridotto al minimo l’apporto umano, e, più o meno, per proseguire su quel ramo del lago di Como che fu già di Clooney, villa e giardino di gran riguardo.

Tutta materia difficile da tradurre per lo schermo, in un altalenante andamento che tenta al contrario di camuffare, maldestramente, lo svolgersi svogliato dell’intera caotica vicenda.

Uscendo dal cinema, ti convinci che “Il diavolo” era l’icona da non toccare, quella nicchia di piacere cinematografico durata per anni nell’immaginario collettivo e destinata ora forse a sbriciolarsi. Fredda quanto inutile, che davvero non ci arriva. Certamente non a imprimersi nella memoria come le radici di quell’albero che ci si è incaponiti ora a voler spremere. Streep è stata ben restia all’inizio del progetto a riacciuffare la sua Miranda e credo ci avesse visto giusto. Hathaway, Blunt, Tucci ricalano nei loro abiti ma è come vederli rimettere una mise che hanno già indossato e frustato e che nemmeno Nigel ha lo svaporato potere di rinverdire magari con un colorato accessorio in più. A me è mancato tanto quell’affilare i coltelli a ogni sguardo e a ogni frase, quel cicaleccio sotterraneo che era autentica linfa, tutto è divenuto opaco, disordinato, inconcludente, con buona pace di quel cappottone sbattuto demoniacamente vent’anni fa.

IL TORINESE