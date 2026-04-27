Al Valsusa Filmfest “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”

Tra gli appuntamenti più attesi del 30⁰ Valsusa Filmfest, edizione dedicata a Fabrizio De André, è in programma al teatro Magnetto di Almese l’incontro con Mauro Pagani, figura centrale della musica italiana contemporanea, produttore, polistrumentista e compositore. È sicuramente uno dei musicisti più importanti dagli anni Settanta a oggi, protagonista di un incontro nel segno del sodalizio con Fabrizio De André, in questa edizione a lui dedicata. Nel corso della serata, condotta dal giornalista Enrico De Regibus, Pagani dialogherà con il pubblico, ripercorrendo le tappe della propria carriera e il sodalizio artistico con Fabrizio De André, di cui divenne uno tra i più stretti collaboratori, contribuendo alla realizzazione di opere che hanno segnato profondamente la musica italiana. Verrà anche presentato il documentario dal titolo “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco” della regista Cristiana Mainardi, vincitore del Nastro d’Argento 2026 per il Miglior Documentario nella Sezione Speciale “Musica”. Il film prende avvio da un momento delicato della vita dell’artista, una temporanea perdita di memoria, da cui si sviluppa un percorso di ricostruzione della propria identità attraverso la musica, gli strumenti e il confronto con amici e colleghi. Ad emergere è un ritratto originale e intimo che vuole restituire un racconto schietto e poetico, profondo e divertente al tempo stesso, costruito attraverso frammenti di memoria e capace di riflettere sui concetti di identità, memoria e creazione artistica. Il documentario non riguarda soltanto Pagani, ma raccoglie le testimonianze di alcuni tra I maggiori protagonisti della musica italiana contemporanea, tra questi Dori Ghezzi, Ornella Vanoni, Manuel Agnelli, Luciano Ligabue, Mahmood, Marco Mengoni, Arisa, Giuliano Sangiorgi e Badara Seck, oltre alla compagna di vita e lavoro, Silvia Posa, contribuendo a costruire una narrazione corale capace di attraversare linguaggi musicali e generazionali diversi.

La carriera di Mauro Pagani ha avuto inizio nei primi anni Sessanta, con la fondazione della Premiata Forneria Marconi, formazione con cui avrebbe ottenuto un grande riconoscimento internazionale. Nel corso degli anni, sviluppò un percorso artistico articolato che lo portò a collaborare con alcuni tra i più importanti artisti italiani, divenendo produttore e arrangiatore, firmando colonne sonore per il cinema. In questo percorso risulta centrale il lavoro con Fabrizio De André, con il quale dà vita a progetti musicali di grande rilievo, frutti di una ricerca approfondita. La regista Cristiana Mainardi è al suo esordio nel campo della regia proprio con questo documentario, dopo lunga esperienza nel mondo del cinema e della comunicazione. Giornalista professionista, sceneggiatrice e produttrice, la Mainardi ha sviluppato nel corso degli anni una carriera che ha intrecciato narrazione, impegno civile e attenzione ai temi sociali. Per numerosi anni ha lavorato a progetti cinematografici collaborando, con registi come Silgio Soldini e Marco Tullio Giordana.

“Un altro domani” è il titolo del documentario incentrato sulla violenza nelle relazioni, con cui ha dato vita a un progetto di ricerca e indagine che ha avuto circolazione nelle scuole e enelle università, oltre a ottenere un seguito televisivo significativo.

“Questo evento rappresenta un’occasione speciale per approfondire, attraverso la vice diretta di uno dei protagonisti, un’esperienza artistica e umana che ha segnato la storia della musica italiana recente – hanno dichiarato gli organizzatori del Valsusa Filmfest”

La 30esima edizione del Valsusa Filmfest si svolge fino al 24 maggio nei Comuni della Valle di Susa e a Torino, coinvolgendo scuole, associazioni, enti locali e una fitta rete di realtà sul territorio. Tra gli appuntamenti risultano la serata del 22 maggio al teatro Fassino di Avigliana “La vice dell’anima sarda – ricordo di Andrea Parodi”, curata e condotta da Enrico De Regibus, con i Tazenda, Elena Ledda e Mauro Palmas. Tra i momenti significativi dell’edizione vi saranno i Premi “Bruno Carli”, l’incontro dedicato a Mario Soldati, le proposte per le scuole, le mostre dedicate al cinema e alla memoria civile.

Martedì 28 aprile, ore 21, teatro Magnetto di via Avigliana 17, Almese. Ingresso: 7 euro – prenotazione a segreteria@valsusafilmfest.it

Info sul sito www.valsusafilmfest.it

Mara Martellotta

IL TORINESE