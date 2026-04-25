La polizia ritrova anziano scomparso

Nei giorni scorsi, presso il Commissariato di P.S. “San Paolo”, una donna si è presentata per denunciare la scomparsa del padre, un uomo ultraottantenne.

Secondo quanto riferito dalla figlia, i genitori si erano recati insieme presso un’attività commerciale di Corso Sebastopoli per effettuare alcune compere, ma il marito decideva di attendere la moglie all’esterno. Una volta uscita dal punto vendita la donna si accorgeva dell’assenza dell’uomo.

Preoccupati, anche in considerazione delle condizioni di salute dell’anziano, i familiari contattavano il 112 NUE e si recavano al Commissariato di P.S. “San Paolo” per formalizzare la denuncia e consentire agli operatori di polizia di acquisire tutte le informazioni utili per rintracciare l’uomo.

Le attività sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte e hanno consentito di individuare l’anziano, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute, e di riaffidarlo ai familiari.

IL TORINESE