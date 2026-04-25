Alla Reggia di Venaria Libera la natura e settimana della biodiversità

Dal 25 aprile al 1⁰ maggio la Reggia di Venaria propone numerose attività ed esperienze legate alla natura, nel contesto delle splendide fioriture che si susseguono all’interno dei Giardini.

Il 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, la Reggia ha aperto in anticipo alle 6 del mattino per offrire un’esperienza inedita alla luce dell’alba con l’evento “Libera la natura”, che propone un ricco programma con visite speciali e incontri per “liberare lo spirito nella natura”. Alle prime luci dell’alba, esperti, giardinieri, naturalisti guideranno i visitatori nei giardini per assistere alla natura che si risveglia, assumendo colori con tonalità particolari e vivendo scenari emozionanti con qualche animale che si aggira libero. Si sussegue poi un fitto programma che prevede una visita guidata specialistica, un laboratorio di fotografia naturalistica con SKUA Nature e passeggiate guidate al castello della Mandria, laboratori di pittura en plein air e una visita sensoriale per famiglie.

L’evento “Libera la natura” dà il via al più vasto programma della Settimana della Biodiversità e della sostenibilità, con approfondimenti, incontri, visite tematiche e laboratori che si terranno domenica 26 aprile e venerdì 1⁰ maggio, rivolti a tutt i, dai più piccoli, ai ragazzi delle scuole, agli adulti, alle famiglie.

Sono in programma visite per famiglie come “Segui il ronzio”, attività per tutti quali “Dipingere la Natura en plein air”, oltre a “Piccoli mondi in giardino”, il laboratorio di fotografia naturalistica in collaborazione con SKUA Nature, e Ambienti a confronto , Passeggiata dai giardini al castello della Mandria, per riflettere sull’importanza delle aree protette e dei corridoi ecologici per la tutela della biodiversità. Venerdì 1⁰ maggio si propone una passeggiata di esplorazione del Parco della Mandria per scoprire micro-ecosistemi naturali caratterizzanti l’area.

Dal 27 al 30 aprile la Reggia proporrà attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, con visite e incontri gratuiti sui temi della biodiversità e della tutela degli insetti impollinatori, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.

Per tutte le attività è necessaria la prenotazione e le attività sono comprese in tutte le tipologie di biglietto.

Per informazioni e prenotazioni lavenaria.it

IL TORINESE