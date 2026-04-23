“Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran” è un viaggio in ottanta immagini scattate da cinquantotto fotografi iraniani, a cura di Alireza Naseri, presidente del Freelance Photographers Group di Teheran, e Ivana Mulatero, direttrice del Museo Mallé.
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Particolare di fotografia di Farshid Ashgar, dal sito https://www.grandarte.itLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE