Voci velate: visioni contemporanee dall’Iran

“Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran” è un viaggio in ottanta immagini scattate da cinquantotto fotografi iraniani, a cura di Alireza Naseri, presidente del Freelance Photographers Group di Teheran, e Ivana Mulatero, direttrice del Museo Mallé.

Leggi l’articolo su Piemonteitalia.eu:

https://www.piemonteitalia.eu/it/eventi/dettaglio/voci-velate-visioni-contemporanee-dall%E2%80%99iran

Particolare di fotografia di Farshid Ashgar, dal sito https://www.grandarte.it

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