Alex Cotoia il ragazzo che a 18 anni uccise il padre 52enne con 34 coltellate per difendere la madre da un’aggressione, ha presentato un’istanza di risarcimento per ingiusta detenzione. La richiesta avviene dopo essere stato assolto in via definitiva dalla Cassazione, e riguarda gli oltre 500 giorni trascorsi agli arresti prima dell’assoluzione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Alex Cotoia chiede risarcimento per ingiusta detenzione
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