Regina Elena Odv: pace e Liberazione a Reano

Sabato 25 aprile si terrà la terza attività ufficiale del 2026 del Comitato istituito dal Comune e dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv per ricordare Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna, nel 150° anniversario dalla sua dipartita avvenuta a Sanremo l’8 novembre 1876. A questo Comitato ha aderito anche la Città Metropolitana di Torino.

Quel giorno, in occasione della Festa della Liberazione, si terrà un incontro dedicato alla riflessione sull’importanza della pace, della libertà, della democrazia e del coraggio di chi ha lottato per un futuro migliore.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro e la commemorazione dei caduti di Reano che si terrà alle ore 10,30 presso il Cippo di Via del Cimitero, alle ore 11, nella Pagoda del Moncuni Park, la cerimonia proseguirà con una conferenza sulle donne partigiane attive nel nostro territorio durante l’occupazione nazista. Seguirà una rappresentazione teatrale a testimonianza del loro impegno e coraggio. Parteciperanno il Gruppo Alpini, la Compagna TeatrAli, la Proloco e l’AIB di Reano.

IL TORINESE