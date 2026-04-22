Gli attivisti del clima portano una bara davanti al Consiglio regionale

Hanno portato una  bara  e una bombola d’ossigeno davanti al Consiglio regionale. Sullo striscione la scritta “Piemonte cambia, ci manca l’aria”. Così ieri gli attivisti di Extinction Rebellion hanno manifestato davanti a Palazzo Lascaris, contro l’inquinamento atmosferico e facendo riferimento al caso Delmastro. “Ogni anno muoiono 4 mila persone per lo smog”, hanno denunciato i manifestanti.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Paesaggio botanico sulla Pista 500 del Lingotto 

Articolo Successivo

“Ghiacciai” … così forti, così fragili!

Recenti:

Missione Agenti Pulenti

EDUCARE I GIOVANI ALLA SALVAGUARDIA DEI MONUMENTI   Il service nato in Piemonte ma promosso quest’anno

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless