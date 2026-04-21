Trasporto pubblico: al via il 2° lotto della linea 15

Ha preso il via ieri 20 aprile 2026, il cantiere del secondo lotto per l’adeguamento della Linea 15, un intervento atteso che rientra nel più ampio piano di potenziamento e ammodernamento del trasporto pubblico cittadino. I lavori, interamente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per un valore di 9,4 milioni di euro, proseguiranno fino ad ottobre.

Il progetto è suddiviso in tre lotti: il primo, già completato, ha visto la realizzazione di due nuove fermate in via Monginevro; il secondo, al via da oggi, riguarda il rifacimento del nodo tranviario tra corso Vittorio Emanuele II, via Borsellino e via Fratelli Bandiera; il terzo, previsto per il 2027, porterà alla realizzazione di un nuovo capolinea. I lavori sono necessari per permettere il passaggio dei nuovi tram della serie 8000 di Hitachi, più moderni e performanti, che richiedono raggi di curvatura e standard tecnici specifici. Il cantiere sarà organizzato in due fasi. La prima, fino a fine giugno, si concentrerà su via Fratelli Bandiera e comporterà alcune modifiche alla viabilità privata: chi percorre via Borsellino in direzione via Monginevro dovrà obbligatoriamente svoltare a destra in via Vochieri. Nessuna variazione, invece, per il traffico proveniente da via Monginevro verso corso Vittorio Emanuele II. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’unica linea interessata sarà la 94, che subirà una deviazione temporanea in direzione via Biscaretti, transitando su corso Vittorio Emanuele II, corso Ferrucci e via Monginevro prima di riprendere il percorso abituale. La seconda fase, prevista da giugno a ottobre, riguarderà invece il tratto tra corso Vittorio Emanuele II e via Borsellino, con il rifacimento delle curve tranviarie in entrambe le direzioni. Si tratta di un progetto strategico non solo per migliorare sicurezza e funzionalità della linea, ma anche per aumentare l’integrazione con il resto della rete. Un aspetto che diventa ancora più rilevante alla luce delle trasformazioni urbane in corso, come lo sviluppo dell’area ex Westinghouse e la futura realizzazione della Metro 2. In questo scenario, la linea 15 sarà fondamentale per garantire la continuità del servizio su ferro durante i lavori della metropolitana, offrendo un’alternativa valida e contribuendo a ridurre l’impatto sulla mobilità cittadina. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della logistica: le operazioni più impattanti saranno concentrate nei mesi estivi, con soluzioni studiate per mantenere, dove possibile, almeno un senso di marcia attivo. TorinoClick