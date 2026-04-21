Torino solidale: la Festa del Santo Cottolengo 2026, tutte le Celebrazioni

Dal 21 al 29 aprile la Novena sul tema «Fede e Divina Provvidenza». Il 30 aprile la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale Roberto Repole
Le Celebrazioni per la Festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786 – 1842), che si terrà giovedì 30 aprile 2026, vertono sul tema dell’Anno pastorale 2026 della Famiglia Cottolenghina: «”A chi straordinariamente confida, il Signore straordinariamente provvede”. Fede e Divina Provvidenza», in cammino verso il bicentenario dell’ispirazione carismatica donata al Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, che ricorrerà il 2 settembre 2027.
La Novena
Da martedì 21 a mercoledì 29 aprile 2026 nella chiesa Grande della Piccola Casa di Torino (via Cottolengo 12), tutti i giorni, alle ore 17 si tiene la Novena in preparazione alla Solennità. Predica don Sergio Baravalle, Rettore del Santuario Beata Vergine della Consolata di Torino. Segue la Celebrazione dei Vespri.
La Festa
Giovedì 30 aprile le Celebrazioni si apriranno alle ore 7 nella chiesa Grande della Piccola Casa (via Cottolengo 12) con la Messa presieduta dal Vescovo Ausiliare di Torino Mons. Alessandro Giraudo. Alle ore 9 si terrà la Celebrazione Eucaristica per la Scuola Cottolengo presieduta da don Alessandro Koch, sacerdote cottolenghino.
Alle ore 10 avranno luogo tre celebrazioni: una nella chiesa San Pier Giorgio Frassati presieduta da Padre Carmine Arice, Padre generale della Piccola Casa, una nell’RSA Annunziata presieduta da padre Ugo Pozzoli, missionario della Consolata, Vicario episcopale per la Vita consacrata della diocesi di Torino, e una terza nella cappella dell’Ospedale Cottolengo (via Cottolengo 9) presieduta da don Pasquale Shiavulli, sacerdote cottolenghino.
Dalle ore 14.30 il cortile della Piccola Casa (via Cottolengo 14) si colorerà con stand su «Fede e cultura» richiamo alle diverse realtà multiculturali della Famiglia cottolenghina presente nel mondo, in particolare per quanto riguarda le espressioni della fede.
Alle ore 16 nella chiesa Grande della Piccola Casa il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica (trasmessa in diretta streaming su www.cottolengo.org), concelebrata da Padre Carmine Arice e da diversi sacerdoti cottolenghini. Seguirà la festa di chiusura nel cortile della Piccola Casa.
Per informazioni: www.cottolengo.org
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