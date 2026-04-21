Arrestato per furto al pronto soccorso del Maria Vittoria

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo italiano di 45 anni per il reato di furto aggravato commesso all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Maria Vittoria”.

Negli scorsi giorni, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino, con l’ausilio della Volante del Commissariato di P.S. San Donato, sono intervenuti all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale del quartiere torinese Campidoglio a seguito della segnalazione di un patito furto ai danni di un paziente lì allettato per le prime urgenti cure mediche.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che un uomo, approfittando della vulnerabilità di un paziente che stava ricevendo le prime cure in barella, aveva fatto accesso alle corsie del Pronto Soccorso e si era impossessato del telefono cellulare e del portafoglio custoditi tra gli effetti personali della persona che era in corsia, tentando poi di allontanarsi velocemente.

Il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza, insospettiti dal comportamento dell’uomo, lo hanno inseguito nei locali della struttura, consentendo così l’immediato intervento degli agenti delle volanti.

A seguito di perquisizione personale, gli operatori di polizia hanno rinvenuto la refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. Sono stati inoltre rivenuti, all’interno della tasca della giacca del soggetto, un paio di forbici di 10 cm e altre carte di debito appartenenti a terzi, in ordine al legittimo possesso delle quali sono in corso indagini.

IL TORINESE