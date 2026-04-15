L’Italia dei Comuni? Il Club del Dissesto

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La seduta del Consiglio regionale si è aperta con le comunicazioni del presidente del Consiglio regionale
L’assessore Bongioanni a Vinitaly ha raccontato un quadro molto positivo del comparto vitivinicolo piemontese, tra crescita
Il Consiglio comunale invita la giunta a promuovere un progetto che preveda il coinvolgimento degli ‘umarell’
“L’assenza di parte delle opposizioni è un segnale che pesa” Il Consiglio regionale ha approvato l’Ordine
13 aprile 2026 – “La realizzazione della residenza universitaria nell’area dell’ex scuola Salvo D’Acquisto è strategica