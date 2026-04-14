Traffico regolare sulla statale 10 “Padana Inferiore” a Pino Torinese

In seguito alla caduta di un albero in carreggiata su un tratto non gestito da Anas

Torino, 14 aprile 2026

Si registra traffico regolare sulla statale 10 “Padana Inferiore” a Pino Torinese in seguito alla caduta di un albero in carreggiata che si è verificata nella mattina di oggi lungo un tratto non gestito da Anas.

La statale 10 è rimasta chiusa al transito – anche nel tratto limitrofo gestito da Anas – sino a quando non è stata comunicata la conclusione delle operazioni di messa in sicurezza.

Lungo il tratto di statale 10 gestito da Anas, tra l’inizio di competenza all’altezza di località Mongreno (km 7,870) e Pino Torinese (km 11), a partire dal 2023 Anas ha eseguito un’ampia campagna di sistemazione delle alberature sulle pertinenze prossime al tracciato stradale sensibilizzando, allo stesso tempo, i privati a provvedere alla bonifica sui terreni di loro proprietà che costeggiano la statale.

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