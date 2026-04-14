Anteprima Ruchè di Castagnole Monferrato

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Un’iniziativa a cura del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato
ANTEPRIMA RUCHE’
L’annata 2025 del Ruchè di Castagnole Monferrato Docg
Lunedì 20 aprile – (15:00-22:00)
Torino – Turin Palace Hotel
Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato promuove a Torino in collaborazione con Go Wine un evento dedicato alla presentazione, in anteprima, del Ruchè di Castagnole Monferrato Docg 2025 presso l’Hotel Turin Palace in Via Paolo Sacchi 8 a Torino.
La location sarà suddivisa in due aree, una interamente riservata alla degustazione alla cieca della nuova annata di Ruchè di Castagnole Monferrato docg delle cantine aderenti e sarà rivolta principalmente ai giornalisti e operatori del settore, e una seconda sala dedicata ai banchi di assaggio alla presenza diretta delle aziende Consorziate che hanno aderito all’iniziativa.
Ecco un primo
elenco delle cantine che hanno aderito all’iniziativa
Az. Agr. La Miraja, Castagnole Monferrato
Az. Agr. Tommaso Bosco, Castagnole Monferrato
Balliano, Grana
Caldera Fabrizia, Asti
Cantina Sociale di Castagnole Monferrato
Cantine Sant’Agata, Scurzolengo
Esse Erre Agricola, Castagnole Monferrato
Ferraris Agricola, Castagnole Monferrato
Goggiano, Refrancore
Montalbera, Castagnole Monferrato
Paolo Gay, Scurzolengo
Poggio Ridente, Cocconato d’Asti
Prediomagno, Grana
Tenuta Montemagno, Montemagno
La degustazione al banco di assaggio si articolerà su num. 3 turni. Dalle 15:00 alle 18:00 la degustazione sarà riservata esclusivamente ad operatori Ho.Re.Ca. e stampa.
In fondo alla presente trovate il link per effettuare la richiesta di accredito. Tale richiesta può essere estesa, oltre che al banco d’assaggio, alla seconda sala che sarà dedicata esclusivamente per degustazioni alla cieca della nuova annata, con la possibilità di degustare da seduti in un ambiente riservato. Per ulteriori informazioni invitiamo ad inviare un’email a stampa.eventi@gowinet.itA seguire num. 2 turni 18:00-20:00 e 20:00-22:00 con la degustazione che sarà aperta al pubblico con la formula degli assaggi in forma libera al prezzo unico promozionale di € 15,00. FOOD PARTNER:Consorzio Roccaverano DOP
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Prenotazioni:
STAMPA E HO.RE.CA 15:00 – 18:00 di seguito il link per registrarsi come operatore https://forms.gle/vJoFeubN6hLDqDrL6
Le richieste saranno confermate via e-mail
E’ possibile in alternativa inviare la richiesta di accredito alla e-mail stampa.eventi@gowinet.it
WINE LOVERS 18:00 – 22:00 (nel turno scelto) | ingresso euro 15,00 (degustazione in forma libera) di seguito il link per acquistare il biglietto
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Turno 18:00-20:00 https://buy.stripe.com/28EcN63h25v05s25F90Bb1c
Turno 20:00-22:00 https://buy.stripe.com/4gMaEY6te0aGf2C3x10Bb1d
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Per info e prenotazioni
stampa.eventi@gowinet.it – tel. 0173 364631
🌐 www.gowinet.it
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LUCA GANDINLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE