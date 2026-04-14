Anteprima Ruchè di Castagnole Monferrato

Un’iniziativa a cura del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ANTEPRIMA RUCHE’ L’annata 2025 del Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Lunedì 20 aprile – (15:00-22:00) Torino – Turin Palace Hotel Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato promuove a Torino in collaborazione con Go Wine un evento dedicato alla presentazione, in anteprima, del Ruchè di Castagnole Monferrato Docg 2025 presso l’Hotel Turin Palace in Via Paolo Sacchi 8 a Torino. La location sarà suddivisa in due aree, una interamente riservata alla degustazione alla cieca della nuova annata di Ruchè di Castagnole Monferrato docg delle cantine aderenti e sarà rivolta principalmente ai giornalisti e operatori del settore, e una seconda sala dedicata ai banchi di assaggio alla presenza diretta delle aziende Consorziate che hanno aderito all’iniziativa. Ecco un primo elenco delle cantine che hanno aderito all’iniziativa Az. Agr. La Miraja, Castagnole Monferrato Az. Agr. Tommaso Bosco, Castagnole Monferrato Balliano, Grana

Caldera Fabrizia, Asti Cantina Sociale di Castagnole Monferrato Cantine Sant’Agata, Scurzolengo Esse Erre Agricola, Castagnole Monferrato Ferraris Agricola, Castagnole Monferrato Goggiano, Refrancore Montalbera, Castagnole Monferrato Paolo Gay, Scurzolengo Poggio Ridente, Cocconato d’Asti Prediomagno, Grana Tenuta Montemagno, Montemagno La degustazione al banco di assaggio si articolerà su num. 3 turni. Dalle 15:00 alle 18:00 la degustazione sarà riservata esclusivamente ad operatori Ho.Re.Ca. e stampa. In fondo alla presente trovate il link per effettuare la richiesta di accredito. Tale richiesta può essere estesa, oltre che al banco d’assaggio, alla seconda sala che sarà dedicata esclusivamente per degustazioni alla cieca della nuova annata, con la possibilità di degustare da seduti in un ambiente riservato. Per ulteriori informazioni invitiamo ad inviare un’email a stampa.eventi@gowinet.it A seguire num. 2 turni 18:00-20:00 e 20:00-22:00 con la degustazione che sarà aperta al pubblico con la formula degli assaggi in forma libera al prezzo unico promozionale di € 15,00. FOOD PARTNER:Consorzio Roccaverano DOP