Giuseppe Damato a 90 anni corre la mezza maratona di Torino e punta al record

Non è una corsa, è una sfida al tempo. A 90 anni appena compiuti, Giuseppe Damato si prepara a scrivere una nuova pagina della sua straordinaria storia sportiva. Il prossimo 19 aprile sarà al via della mezza maratona di Torino con un obiettivo preciso, quello di stabilire il nuovo record nazionale nella categoria over 80.

Nato a Torino il 9 gennaio 1936, Giuseppe Damato ha fatto dello sport una costante della sua vita. Prima il ciclismo, praticato fin da giovane nelle categorie esordienti (allievi, dilettanti, veterani) con imprese come il viaggio Torino-Napoli andata e ritorno, e la conquista di tutti i passi dolomitici fino al ritorno a Cortina d’Ampezzo, luogo della sua infanzia durante gli anni della guerra. A 73 anni la svolta, con le scarpe da running, un inizio tardivo solo in apparenza, perché da quel momento Giuseppe non si è più fermato, e ha completato 15 maratone, e quella del 19 aprile sarà la sua 23esima mezza maratona. Un percorso costruito Km dopo km, con una costanza che oggi lo porta a inseguire un traguardo storico. La sua impresa si inserisce nelle edizioni da record de “La Mezza e la Dieci” di Torino 2026, organizzata da Base Running, che porterà sulle strade del capoluogo piemontese oltre 7mila e 500 runner da tutta Italia e dall’Europa. Tra atleti ed élite pronte a competere per il podio, e migliaia di appassionati, la storia di Giuseppe emerge per il suo valore simbolico e umano. Per lui non si tratta solo di partecipare, ma l’obiettivo è chiaro: abbattere il primato nazionale di categoria è dimostrare che la passione non conosce età. A 90 anni Giuseppe Damato non corre soltanto contro il cronometro, ma contro ogni limite imposto dal tempo.

Mara Martellotta

IL TORINESE