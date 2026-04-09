Change in Cardiology 2026, come ridurre il colesterolo



Infarto: 150.000 casi l’anno in Italia e il rischio resta alto dopo le dimissioni. Dal Piemonte il modello Clear Pathway per ridurre il colesterolo e allungare la vita dei pazienti colpiti da infarto

A Torino, dal 9 all’11 aprile, i massimi esperti internazionali a confronto su colesterolo, cardiomiopatie e nuove strategie integrate: dall’aderenza terapeutica alla prevenzione di Alzheimer e diabete

Torino, 8 aprile 2026 – In Italia, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte, con circa 230.000 decessi l’anno, pari al 30,8% del totale, come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità nel Report epidemiologico ISTISAN 2025.

Oltre all’impatto sulla salute pubblica, il peso economico è significativo: le spese sanitarie dirette superano i 41 miliardi di euro all’anno, pari a circa il 15% della spesa sanitaria complessiva del Paese, secondo i dati della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC, 2025).

Ogni anno sul territorio nazionale si registrano tra i 130.000 e i 150.000 casi di infarto miocardico acuto. Di questi, oltre 25.000 pazienti muoiono prima di arrivare al ricovero. In Italia, circa 85.000 pazienti l’anno – di cui 7.000 solo in Piemonte – vengono trattati tempestivamente con angioplastica coronarica, con una significativa riduzione della mortalità intraospedaliera. Tra i pazienti ospedalizzati la mortalità è relativamente bassa (3-5%), ma nei mesi successivi peggiora: circa il 10% dei pazienti dimessi dopo un infarto muore entro un anno.

Nonostante l’Italia sia tra i primi cinque Paesi europei per la gestione dell’infarto nella fase acuta, i dati più recenti evidenziano un vero e proprio “paradosso italiano”: eccellenza nelle reti di emergenza e nelle angioplastiche primarie, ma minore efficacia nella prevenzione secondaria rispetto ai Paesi del Nord Europa.

A pesare è soprattutto il mancato raggiungimento di valori bassi di colesterolo LDL come da linee guida e l’interruzione precoce delle terapie, un fattore che contribuisce in modo determinante all’aumento della mortalità a un anno.

In Italia, circa 47.000 decessi ogni anno sono attribuibili al mancato controllo del colesterolo. Conoscere e monitorare i propri livelli di colesterolo nel sangue, in particolare il colesterolo LDL, è quindi fondamentale per prevenire gravi problemi di salute, soprattutto per le persone con diabete o con una storia di malattia cardiovascolare precedente.

Per rispondere a questa esigenza è nato il primo modello italiano Clear Pathway, sviluppato in Piemonte e Valle d’Aosta, che punta a colmare il divario tra linee guida e pratica clinica e a migliorare concretamente la prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori, offrendo un percorso strutturato e replicabile anche in altre regioni del Paese.

Il progetto, recentemente pubblicato sul Giornale Italiano di Cardiologia, è stato coordinato da Giuseppe Musumeci, Giuseppe Patti e Ferdinando Varbella, responsabili scientifici di Change in Cardiology, il congresso nazionale sulle malattie cardiovascolari in programma a Torino dal 9 all’11 aprile, insieme a Federico Nardi, incoming president dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).

Il modello Clear Pathway, già avviato nelle due regioni, punta ora a un’estensione nazionale, coinvolgendo progressivamente altre regioni, tra cui la Liguria sotto la direzione di Italo Porto, altro responsabile scientifico del congresso. L’obiettivo è costruire percorsi assistenziali più efficaci e sostenibili, capaci di incidere concretamente sulla riduzione degli eventi cardiovascolari e sulla tenuta del sistema sanitario.

L’iniziativa ha coinvolto 34 cardiologi ospedalieri di 26 strutture tra Piemonte e Valle d’Aosta, portando alla definizione di 20 statement condivisi su tre aree chiave: strategie di combinazione orale e formulazioni a dose fissa, uso della distanza dal target di colesterolo LDL come guida alle decisioni terapeutiche e personalizzazione del trattamento in base a specifici profili clinici.

Il razionale è chiaro: fino al 50% degli infarti colpisce persone senza precedenti eventi cardiovascolari e il controllo del colesterolo LDL resta uno dei pilastri fondamentali della prevenzione. In questo scenario, le nuove opzioni terapeutiche assumono un ruolo strategico. In particolare, un nuovo farmaco orale, l’acido bempedoico, risulta sempre più efficace nella gestione dei pazienti ad alto e molto alto rischio cardiovascolare. Somministrato in combinazione orale con statine ed ezetimibe, favorisce il raggiungimento dei target di colesterolo LDL, riduce gli eventi cardiovascolari ed è ben tollerato.

Tale esperienza, fondamentale nel sottolineare i benefici della creazione di reti inter-ospedaliere per la gestione condivisa di pazienti a rischio molto elevato, trova conferma nelle indicazioni delle ultime linee guida europee 2025 sulle dislipidemie. Le raccomandazioni indicano, per questa tipologia di pazienti, una riduzione ≥50% dei valori di C-LDL e un target <55 mg/dL, con l’avvio di una terapia di combinazione anche in chi non era precedentemente trattato. Questo approccio può essere attuato tramite una triplice terapia con statine, ezetimibe e acido bempedoico, oppure un farmaco iniettivo, come gli inibitori PCSK9 (evolocumab, alirocumab o inclisiran), modulata in base alla distanza dal target di C-LDL.

Accanto ai fattori di rischio tradizionali, è recentemente emerso il ruolo della lipoproteina(a), determinata geneticamente e associata a un aumento significativo del rischio di infarto, ictus e stenosi aortica. Il suo dosaggio, raccomandato almeno una volta nella vita, consente di identificare precocemente i soggetti a rischio, mentre nuove terapie mirate sono in fase di sviluppo.

Un ulteriore elemento che rafforza la centralità della prevenzione cardiovascolare è il legame con altre patologie croniche: i pazienti con diabete hanno un rischio più che doppio di eventi cardiovascolari, mentre chi soffre di cardiopatie presenta una probabilità da due a tre volte maggiore di sviluppare alterazioni cerebrali associate all’Alzheimer. Si stima inoltre che fino al 45% dei casi di demenza sia legato a fattori di rischio cardiovascolare modificabili.

“Il vero problema oggi non è più solo l’infarto in sé, ma ciò che accade dopo”, spiegano i responsabili scientifici del congresso. “Abbiamo costruito un sistema tra i più efficaci al mondo per gestire l’emergenza, ma perdiamo terreno nella fase successiva. L’aderenza terapeutica è uno dei punti critici su cui intervenire, ed è qui che modelli come il Clear Pathway possono fare la differenza, trasformando le linee guida in pratica clinica reale”.

“Intervenire sui fattori di rischio cardiovascolare significa oggi prevenire un’ampia quota di malattie croniche, dal diabete al declino cognitivo. La cardiologia è sempre più al centro di una visione integrata della salute”, aggiungono.

Il confronto internazionale sarà uno degli elementi centrali del congresso. Roxana Mehran, per la prima volta in qualità di Presidente dell’American College of Cardiology, porterà una lettura globale dell’evoluzione della cardiologia, con un focus su equità di accesso alle cure e medicina di genere. Marc Sabatine, tra i massimi esperti mondiali di colesterolo e prevenzione cardiovascolare, approfondirà il ruolo degli inibitori PCSK9 anche nei pazienti non colpiti da infarto, presentando i risultati del suo studio Vesalius-CV, e parlerà delle nuove terapie ipolipemizzanti (inibitori PCSK9 per via orale e farmaci capaci di ridurre la lipoproteina a) e delle strategie di riduzione del rischio su larga scala.

I quattro centri che organizzano il Congresso (AO Mauriziano di Torino, Ospedale di Rivoli ASL TO3, AOU Maggiore della Carità di Novara e il Policlinico San Martino di Genova) hanno evidenziato, tra le altre principali novità, la crescente attenzione per l’introduzione in Italia di nuove terapie per le cardiomiopatie.

“Con Change in Cardiology portiamo al centro innovazioni concrete per la pratica clinica, spiegano i responsabili scientifici del congresso. “Anche in riferimento alle nuove terapie, dalle cardiomiopatie all’amiloidosi cardiaca, che stanno cambiando la gestione di patologie complesse. La vera sfida è tradurle in percorsi assistenziali strutturati e accessibili, in grado di migliorare l’aderenza terapeutica e avere un impatto reale sul sistema sanitario”.

Tra le novità più rilevanti del congresso, il 2026 rappresenta il primo anno di utilizzo clinico in Italia di una nuova terapia mirata per la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, che sarà approfondita nelle sessioni congressuali dedicate alle cardiomiopatie. La recente introduzione nella pratica clinica della classe farmacologica degli inibitori della miosina segna una vera e propria rivoluzione nella gestione di questa patologia. Il Mavacamten è il primo farmaco in grado di agire direttamente sul meccanismo fisiopatologico della malattia, migliorando sintomi, capacità di esercizio e qualità di vita, e riducendo contemporaneamente la necessità di ricorrere a terapie più invasive.

Il Mavacamten è già stato utilizzato con successo nei primi pazienti nei quattro centri che organizzano il congresso: AO Mauriziano di Torino (centro regionale per il trattamento delle cardiomiopatie ipertrofiche), Ospedale di Rivoli ASL TO3, AOU Maggiore della Carità di Novara (anch’esso centro regionale per il trattamento delle cardiomiopatie ipertrofiche) e Policlinico San Martino di Genova (centro regionale per il trattamento delle cardiomiopatie ipertrofiche in Liguria). Questi centri faranno rete per garantire l’accesso a questa innovativa ed efficace terapia a tutti i pazienti eleggibili.

Change in Cardiology 2026 si conferma così un punto di riferimento per il confronto scientifico internazionale e per la definizione di strategie ad alto impatto nella prevenzione cardiovascolare.

Organizzatori scientifici di Change in Cardiology 2026

Giuseppe Musumeci, Direttore S.C. Cardiologia, Ospedale Mauriziano di Torino; Giuseppe Patti, Direttore della Cattedra di Cardiologia, Università Piemonte Orientale; Direttore Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare, AOU Maggiore della Carità di Novara; Ferdinando Varbella, Direttore Dipartimento Cardio-Neurologico ASL TO3 e Direttore S.C. Cardiologia Rivoli (TO); Italo Porto, Direttore di Scuola di specializzazione – Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, Università degli Studi di Genova; Direttore U.O. Clinica Malattie Cardiovascolari IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

IL TORINESE