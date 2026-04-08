Sviluppo e coesione, assegnati i fondi

A Casale Monferrato il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, insieme agli assessori agli Enti locali Enrico Bussalino e alla Sanità Federico Riboldi hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione con i Sindaci dei 100 Comuni che fanno parte delle aree omogenee Monferrato Casalese – Terre di Po e Bacino del Tanaro, ubicati nelle province di Alessandria, Asti e Torino.

Presenti il presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi e i consiglieri regionali Debora Biglia, Davide Buzzi Langhi, Marco Protopapa e Silvia Raiteri.

Gli accordi consentono la realizzazione di 104 progetti, per la cui realizzazione la Regione eroga un contributo complessivo di 12.600.000 euro. In questa somma sono anche compresi 450.000 euro derivati dalle premialità, ovvero da un riconoscimento ulteriore della Regione per la realizzazione di progetti sovracomunali candidati da ognuna delle aree piemontesi.

Grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione la Regione ha finanziato 805 Comuni piemontesi con contributi per 105 milioni di euro, che permetteranno la realizzazione di quasi 900 progetti con carattere locale e sovracomunale.

«In questi anni abbiamo voluto modificare l’impostazione che aveva dato le risorse dei fondi europei solo ai Comuni più grandi – afferma il presidente Cirio – Abbiamo scelto invece di destinare le risorse europee e i Fondi di Sviluppo e Coesione ai nostri tanti piccoli Comuni tramite le aree omogenee, che, grazie a questi contributi, possono realizzare interventi strategici attesi da tempo. Così, ognuno di questi Comuni avrà un intervento finanziato dai fondi europei o dai fondi Fsc, come in questo caso. Nella prossima programmazione 2028-2035 replicheremo questa impostazione e porteremo avanti queste misure, che hanno dimostrato di rispondere davvero alle esigenze di sviluppo e crescita dei territori». Il presidente Cirio ha inoltre annunciato che entro l’estate sarà predisposta una nuova misura di completamento che consentirà ai Comuni che hanno ottenuto risorse e che hanno già avviato le opere di ottenere le integrazioni necessarie per il completamento.

«Gli accordi siglati oggi a Casale Monferrato permetteranno la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, che nelle province di Alessandria e Asti interessano cento Comuni – ha proseguito l’assessore Vignale – Il pregio di questa programmazione è stata la sua semplicità, rapidità e coordinamento tra gli Enti locali e tra questi e la Regione. Una modalità che ha permesso di redistribuire sulle due province oltre 12 milioni di euro per realizzare più di cento progetti. Dato l’iter semplificato alcuni degli interventi sono già stati realizzati. Molti dei progetti finanziati erano opere che le comunità attendevano da anni e proprio per l’ampia gamma di possibilità di interventi ammessi sono riuscite finalmente a realizzare. Infine, questo metodo ha evidenziato la capacità dei Comuni stessi a strutturare strategie di Area sovracomunale che sono state riconosciute e premiate. Un metodo che essendosi rivelato molto efficace sarà replicato per le future programmazioni».

La firma degli accordi territoriali per il Monferrato Casalese – Terre di Po e il Bacino del Tanaro – dichiarano gli assessori regionali Federico Riboldi ed Enrico Bussalino – traducono le strategie regionali in interventi reali sui territori. Parliamo di risorse importanti, oltre 12 milioni di euro, che consentono ai Comuni di investire sulla rigenerazione urbana, sul recupero del patrimonio pubblico e sul rafforzamento dei servizi per i cittadini, migliorando la qualità della vita delle comunità e rendendo questi territori più attrattivi. Con questi accordi diamo risposte ai territori e mettiamo in campo strumenti concreti per contrastare lo spopolamento, sostenere lo sviluppo locale e rafforzare la coesione sociale, accompagnando le comunità in un percorso di crescita sostenibile e duratura».

Ecco alcuni progetti già conclusi grazie ai fondi erogati:

Nome Ente Provincia Area e Progetto Costo totale opera Contributo FSC COMUNE DI FELIZZANO AL 04 Bacino del Tanaro – Adeguamento e riqualificazione impianto sportivo comunale “P. Penno” 135.637,94 122.287,94 COMUNE DI ALZANO SCRIVIA AL 04 Bacino del Tanaro – Parco Ludico Inclusivo 90.549,54 81.494,59 COMUNE DI GUAZZORA AL 04 Bacino del Tanaro – Riqualificazione area Giochi e area verde urbana 80.636,92 80.636,92 COMUNE DI MONCALVO AT 10 Area Monferrato Casalese e Terre di Po – Riqualificazione area giochi piazza Carlo Alberto a Moncalvo 55.555,56 50.000,00

I numeri delle due Aree

Monferrato Casalese e Terre di Po

• 54 Comuni interessati delle province di Alessandria, Asti e Torino (Alfiano Natta, Borgo San Martino, Bozzole, Brozolo, Brusasco, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cavagnolo, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Grazzano Badoglio, Lauriano, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Monteu da Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Penango, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Robella, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia, Villadeati, Villamiroglio)

• 59 Progetti finanziati

• 8.758.000 di valore totale degli investimenti; di questa somma 7.423.313 euro sono stati stanziati dalla Regione, i restanti 1.335.625 euro sono cofinanziati dai Comuni. Premialità: 300.000 euro.

Bacino del Tanaro

• 46 Comuni interessati appartenenti alle province di Alessandria e Asti (Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Azzano D’Asti, Bassignana, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Calliano, Carentino, Casal Cermelli, Casorzo Monferrato, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castello di Annone, Castelspina, Cerro Tanaro, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gamalero, Grana, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Masio, Molino Dei Torti, Montecastello, Montemagno, Oviglio, Pietra Marazzi, Portacomaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Rivarone, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro, Sale, Scurzolengo, Solero, Tonco, Viarigi, Vignale Monferrato)

• 45 Progetti finanziati

• 5.342.000 euro di valore totale degli investimenti; di questa somma investita 4.727.647 euro sono stati stanziati dalla Regione mentre i restanti 612.210 euro sono cofinanziati dai Comuni. Premialità: 150.000 euro.

CS

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