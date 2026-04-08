Gli italiani ai Campionati del Mondo di Sci Nautico Under 17

Si sono conclusi sulle acque del Lago Ahumada Esquí Náutico i Campionati del Mondo di Sci Nautico Under 17, prestigiosa competizione internazionale che, dall’ 1 al 5 aprile, ha visto confrontarsi i migliori atleti Under 17 del panorama mondiale nelle discipline classiche.

La Nazionale italiana torna dalla trasferta in Argentina con un risultato di assoluto rilievo grazie alla straordinaria prestazione di Scarlett Graham, che ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità del salto, laureandosi campionessa del mondo di categoria. L’atleta azzurra ha evidenziato una condizione tecnica eccellente sin dalle qualificazioni, chiuse al primo posto con il nuovo record personale di 42,6 metri, per poi confermarsi in finale con un salto da 42 metri, misura che le ha garantito il titolo iridato.

Importante anche il risultato ottenuto da Alessandro Schonauer nello slalom. Il giovane atleta italiano ha conquistato l’accesso alla finale, riservata ai migliori specialisti della competizione, concludendo la gara al decimo posto. Un piazzamento che testimonia il valore dell’atleta e il suo percorso di crescita in ambito internazionale.

Non ha preso parte alla competizione Michela Graham, costretta a rinunciare alla trasferta a causa di un infortunio occorso nei giorni immediatamente precedenti alla partenza.

La squadra italiana è stata guidata dal Direttore Tecnico Elisabetta Galli, e chiude la partecipazione ai Campionati del Mondo con un bilancio estremamente positivo. Il titolo conquistato rappresenta un risultato di grande prestigio per il movimento nazionale e conferma l’efficacia del lavoro di sviluppo del settore giovanile.

Le prestazioni degli atleti azzurri, in un contesto di elevato livello tecnico e competitivo, evidenziano solidità, qualità e prospettive di crescita, elementi che rafforzano la presenza dell’Italia nello scenario internazionale dello sci nautico.

IL TORINESE