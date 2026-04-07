Schianto in moto. Un morto, ferita una donna

Ieri sera un uomo di 46 anni è morto in un incidente in moto verificatosi a Cavour. Ferita una donna di 30 anni, che era a bordo dello stesso mezzo. Il 118 di Azienda Zero l’ha portata all’ospedale di Pinerolo.

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