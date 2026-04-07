La foto di Vincenzo Solano

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Magnifica Torino / piazza Valdo Fusi

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“Difficile, per noi,  far politica in valle. A l’è  düra cume un ciod, cari miei…è dura come un chiodo”.

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