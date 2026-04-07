Magnifica Torino / piazza Valdo FusiLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
La foto di Vincenzo Solano
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PENSIERI SPARSI di Didia Bargnani Per qualche giorno ancora dopo Pasqua ci piace mangiare le uova
Polpettone al forno con patate Una ricetta della tradizione dagli antichi sapori di pranzi in famiglia.
Dal 28 marzo al 26 aprile e’ possibile ammirare al castello di Pralormo la rassegna “Messer
“Difficile, per noi, far politica in valle. A l’è düra cume un ciod, cari miei…è dura come un chiodo”.
Le uova sono da sempre una portata del pranzo di Pasqua. Ma quelle di cioccolato? Pare