Juve, vittoria lampo e occhi sul quarto posto!

La Juventus torna a respirare in chiave Champions League grazie al 2-0 rifilato al Genoa. Decisivi i primi 17 minuti: Bremer di testa al 4’ sblocca il risultato, poi McKennie raddoppia, sfiorando anche la doppietta personale in più di un’occasione.
Dopo l’intervallo, cambio tra i pali per il Genoa: Di Gregorio rileva Perin, fermato da un fastidio al polpaccio, e neutralizza un rigore calciato da Martin. Problema muscolare anche per Vlahovic mentre si scaldava, impedendogli di entrare in campo.
Con questo successo, la Juve aggancia è distante di un solo punto dal Como al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla Champions League, mentre la rivelazione lombarda frena leggermente. La corsa europea torna quindi più aperta che mai.
Enzo GrassanoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE