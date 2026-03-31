La partita della leadership del centrosinistra

POLITICA
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30 marzo 2026 – “L’affermazione del centrosinistra alle elezioni provinciali di Biella rappresenta un segnale politico
Ospitiamo una nuova riflessione del giornalista e opinionista de ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ sul destino di
Il referendum ha ribaltato completamente la narrazione a cui il centrodestra credeva di aver legato l’immaginario