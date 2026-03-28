Grandi eventi, “Torino Time” per la Fondazione Molinette

Si è tenuta nei giorni scorsi la consegna ufficiale alla Fondazione Ricerca Molinette di una donazione di 12.272 euro, raccolti nell’ambito del concerto “Torino Time”, organizzato dalla Città di Torino in occasione del Capodanno. A consegnare il maxi-assegno simbolico, all’Ospedale Molinette di Torino, l’assessore ai Grandi eventi e Turismo Domenico Carretta.

“Siamo orgogliosi di vedere come i grandi appuntamenti della nostra città sappiano trasformarsi in gesti concreti di solidarietà – dichiara l’assessore ai Grandi eventi e Turismo Domenico Carretta – La donazione di oggi alla Fondazione Ricerca Molinette dimostra che siamo una comunità che si prende cura del proprio futuro e che il successo di un evento si misura anche dalla sua capacità di generare bene comune. Il meccanismo della cauzione si è rivelato una scelta vincente: non solo perché ha garantito una gestione efficiente delle prenotazioni, ma perché ha permesso di trasformare le mancate partecipazioni in un’opportunità di sostegno alla ricerca”.

Il concerto “Torino Time”, che ha animato l’Inalpi Arena lo scorso 31 dicembre, era accessibile gratuitamente previa prenotazione dei biglietti, con cauzione di 5 euro: tale somma è stata poi restituita agli spettatori presenti, mentre è stata trattenuta, a titolo di cauzione, per chi non ha partecipato all’evento, andando a costituire la somma devoluta oggi alla Fondazione Ricerca Molinette.

Il presidente della Fondazione Ricerca Molinette, Massimo Segre, aggiunge: “La Città di Torino ha fatto una scelta di grande valore: collegare un momento di comunità, di festa, a un impegno concreto per la salute. Questa donazione andrà per intero al nostro Bando per la ricerca d’eccellenza sulle patologie dell’invecchiamento: un campo in cui ogni scoperta migliora la vita di tutti, perché invecchiare riguarda ciascuno di noi. Investire oggi nella comprensione di queste patologie significa lavorare per garantire una migliore qualità della vita per tutta la nostra comunità”.

La Città di Torino ha inoltre sostenuto la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro con una donazione di 5.920 euro, pari al ricavato della vendita dei biglietti, a prezzo simbolico, del concerto “Torino sei Regio!” del 1° gennaio 2026, al netto delle commissioni.

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