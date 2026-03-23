Ferito da un colpo di arma da fuoco a Moncalieri

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Ieri sera verso le 20 a Moncalieri,  un uomo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco in corso Roma. L’uomo, di 40 anni, è stato ferito al braccio mentre si trovava in compagnia del fratello. È stato trasportato al CTO. Ora i carabinieri cercano di risalire all’autore dello sparo.

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