Ferito da un colpo di arma da fuoco a Moncalieri

Ieri sera verso le 20 a Moncalieri, un uomo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco in corso Roma. L’uomo, di 40 anni, è stato ferito al braccio mentre si trovava in compagnia del fratello. È stato trasportato al CTO. Ora i carabinieri cercano di risalire all’autore dello sparo.

IL TORINESE