Ruffino, under 30 protagonisti di una politica radicata sui territori

“Nel corso della assemblea dei giovani under 30 di Azione, che si è tenuta oggi a Torino, è emersa con chiarezza la volontà di essere protagonisti sui territori anche attraverso gli appuntamenti elettorali e candidature credibili che contraddistinguono l’operato politico di Azione. Durante il dibattito si è parlato della necessità di una politica semplice e della politica della concretezza e di essere capaci di mettersi in contatto con i cittadini. Azione ha la grande capacità e ambizione di voler trattare questi temi, e oggi lo abbiamo fatto insieme agli under 30 con grande entusiasmo. Siamo convinti infatti che vince chi sa costruire dialogo e confronto”.

Lo ha detto Daniela Ruffino, deputata e segretaria regionale per il Piemonte di Azione, commentando la assemblea degli under 30 tenutasi ieri dal titolo “Rivoluzione liberale, i giovani protagonisti” curata da Stefano Giuliano.

Hanno partecipato i giovani di Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana. Fabrizio Benzoni, vice capogruppo di Azione alla Camera, ha partecipato in collegamento.

IL TORINESE