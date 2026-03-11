Un contrassegno unico ZTL per gli agenti di commercio

Per l’attuazione della nuova legge è prevista una spesa di 150 mila euro nel 2026 e di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

La proposta di legge, il cui esame in Aula era iniziato lo scorso 3 marzo, consente agli agenti di commercio regolarmente iscritti presso le Camere di commercio di richiedere il contrassegno unico. Per agevolare i Comuni, la Regione istituirà un sistema applicativo online, “ZTL-Agenti”, per la registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati.

Prima della votazione finale è stato inoltre approvato a maggioranza un ordine del giorno, presentato dallo stesso Ricca che impegna la Giunta regionale a introdurre la modalità online per i corsi di formazione.

In Piemonte e Valle d’Aosta gli agenti di commercio sono circa 16 mila e, secondo le rilevazioni disponibili, ogni giorno interagiscono con circa 45 mila imprese, gestendo la fornitura del 70 per cento dei beni e servizi venduti sul territorio.