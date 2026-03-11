Elezioni comunali nel Torinese domenica 24 e lunedì 25 maggio

 

Convocazione comizi elettorali

Con Decreto Prefettizio del 9 marzo 2026, sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli dei sotto elencati 23 Comuni della Provincia di Torino:
1) Moncalieri
2) Venaria Reale
3) Alpignano
4) Castellamonte
5) Givoletto
6) San Giusto Canavese
7) Baldissero Canavese
8) Castelnuovo Nigra
9) Chiesanuova
10) Isolabella
11) Montalenghe
12) Monteu da Po
13) Novalesa
14) Osasio
15) Parella
16) Rivalba
17) Samone
18) Sestriere
19) Torre Canavese
20) Valperga
21) Venaus
22) Virle Piemonte
23) Vistrorio
Le elezioni avranno luogo domenica 24 maggio, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 7 giugno 2026, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 8 giugno 2026, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

“Il Papà di Dio”, le geometrie imprevedibili della famiglia

Articolo Successivo

Montagna, Calderoni e Isnardi (Pd): “taglio del 63 per cento ai fondi”

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless