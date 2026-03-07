Corteo femminista contro guerra e patriarcato

Nel pomeriggio di oggi diverse migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione promossa dal movimento Non Una di Meno alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Il corteo ha attraversato il centro di Torino tra cartelli, slogan e interventi dal megafono.

La partenza è avvenuta da Piazza XVIII Dicembre, da dove i manifestanti si sono mossi lungo alcune arterie centrali fino a raggiungere Piazza Vittorio Veneto. L’iniziativa ha visto la partecipazione di attiviste, studenti e gruppi associativi della città.

Tra i temi al centro della protesta la lotta alla violenza di genere, il rafforzamento dei servizi di supporto alle vittime e la rivendicazione di maggiori diritti per donne e persone LGBTQ+. Durante il corteo sono stati lanciati anche messaggi critici verso le guerre e il sistema patriarcale.

La manifestazione ha provocato temporanei disagi alla circolazione nelle aree interessate dal passaggio dei partecipanti. L’evento rientra tra le mobilitazioni organizzate in tutta Italia nei giorni che precedono l’8 marzo.

FOTO FRANCESCO VALENTE

IL TORINESE