Pareggio pirotecnico: Roma – Juventus 3-3

Partita spettacolare e ricca di colpi di scena allo Stadio Olimpico, dove Roma e Juventus si dividono la posta dopo novanta minuti ad altissima intensità. Un 3-3 che lascia emozioni, rimpianti e una classifica ancora apertissima.

Il primo tempo è combattuto e giocato su ritmi elevati. L’equilibrio si spezza poco prima dell’intervallo grazie a Wesley, che porta avanti i giallorossi con una giocata decisiva.

A inizio ripresa la Juventus reagisce subito: un gran gol di Francisco Conceicao vale l’1-1 e riaccende la sfida. La Roma però non si scompone e alza il ritmo, trovando prima il vantaggio con Evan Ndicka e poi il tris firmato da Donyell Malen.

Sembra finita, ma la squadra di Luciano Spalletti dimostra carattere: Jeremie Boga accorcia le distanze e nel recupero, al 93’, arriva il definitivo 3-3 con Federico Gatti.

Un punto prezioso per entrambe: la Roma resta a -2 dal Napoli e mantiene tre lunghezze di vantaggio sul Como, mentre la Juventus esce dall’Olimpico con una rimonta che vale morale e fiducia.

