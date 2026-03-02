“FAVOLA NERA”. Un corto contro la violenza di genere

ABOUT EVE – ALESSIA ALCIATI

5 MARZO ORE 21.00 CIRCOLO DEI LETTORI E DELLE LETTRICI

Via Bogino 9 – TORINO

In un’epoca in cui la violenza di genere assume molteplici forme, non sempre semplici da decifrare, il cinema e l’arte possono essere strumenti e veicoli di consapevolezza per comprenderne i segnali.

In quest’ambito il cinema, con la sua profondità e immediatezza, è un veicolo potente per aumentare la consapevolezza e aprire nuove forme di dialogo. È con questa premessa che nasce “Il cinema come voce contro la violenza di genere”, un’iniziativa culturale ed educativa che propone, partendo dalla settima arte, momenti di confronto e consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni.

Per presentare l’iniziativa, il cui cuore pulsante è costituito dal cortometraggio “Favola Nera”, diretto dall’attrice e regista Alessia Alciati, l’appuntamento sarà a Torino, giovedì 5 marzo alle ore 21.00 al Circolo dei lettori e delle lettrici di Via Bogino 9.

Dopo la proiezione, un breve momento di dialogo e confronto sul tema insieme a:

Giampiero Leo, Vicepresidente Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili, Consigliere Fondazione CRT e Portavoce del 'Tavolo della Speranza',

Martina Rogato, Presidente Human Rights International Corner, Co-presidente Women7 per la presidenza Italiana al G7 del 2024,

Giulia Cappelletti, Ambassador di Global Thinking Foundation,

Daniela Leonardo, EWMD – European Women's Management Development;

Fabrizio Bontempo, Presidente dell'ordine dei consulenti del Lavoro di Torino

Alessia Alciati – regista e Founder About Eve.

“Il cinema come voce contro la violenza di genere”, si avvale del patrocinio della Regione Piemonte, del Comitato Regionale per i Diritti Umani e della Consulta Femminile Regionale, e si propone come progetto che unisce arte, educazione e impegno sociale, nella convinzione che la cultura sia uno degli strumenti più potenti per generare consapevolezza, cambiamento e responsabilità collettiva.



