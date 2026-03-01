Morto giovane calciatore che si era sentito male durante la partita

E’ morto poche ore fa il calciatore dilettante di di 24 anni che era stato colto da arresto cardiaco ieri durante una partita a Crova, nel Vercellese, in campo contro il Livorno Ferraris. Si è sentito male negli spogliatoi durante l’intervallo. È intervenuta un’ambulanza con il medico a bordo, e poi il 24enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Novara. Qui è stato sottoposto alle cure di rianimazione cardiochirurgica. Era stato ricoverato in terapia intensiva.

