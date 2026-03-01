E’ morto poche ore fa il calciatore dilettante di di 24 anni che era stato colto da arresto cardiaco ieri durante una partita a Crova, nel Vercellese, in campo contro il Livorno Ferraris. Si è sentito male negli spogliatoi durante l’intervallo. È intervenuta un’ambulanza con il medico a bordo, e poi il 24enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Novara. Qui è stato sottoposto alle cure di rianimazione cardiochirurgica. Era stato ricoverato in terapia intensiva.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Morto giovane calciatore che si era sentito male durante la partita
