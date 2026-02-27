La XVII edizione di “Chantar l’Uvèrn- Dalla Candelora al 1⁰ maggio, frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale e francese” torna a Sauze d’d’Oulx.

E lo fa sabato 28 febbraio alle ore 18, presso la Sala Conferenze dell’Ufficio del Turismo, in viale Genevris 7, con il concerto a ballo del gruppo “Parenaperde” che, in patois, significa “Niente da perdere”. Il gruppo propone musica tradizionale dell’alta Valle Dora . La loro formazione è composta da Simone Del Savio voce, violino, mandolino e bassetto; Massimo Falco, voce , clarinetto, musette e piffero; Giorgio Fasano organetto e bouzuki, Riccardo Micalizzi voce e organetto.

“L’entusiasmo di poter proporre musica popolare dalla tradizione alpina dal vivo, condiviso con un gruppo di amici ballerini – spiegano I “Parenaperde”- ha fatto sì che questo progetto si realizzasse riportando nelle nostre valli suoni d’altri tempi. Il repertorio musicale proposto seleziona musiche e danze dell’Alta Valle di Susa e di tutta l’area occitana in genere, con particolare attenzione alle vallate francesi transalpine così ricche di cultura musicale tradizionale da ascolto e da ballo”.

I “Parenaperde” hanno collaborato con l’associazione ArTeMuDa ed in particolare con Renato Sibille nei progetti “Vira’ virandole” e “Per far una buona musica, sempre suonare” realizzando due pubblicazioni corredate da CD audio contenenti una raccolta inedita di musiche e canti della tradizione in Alta Valle di Susa.

Ricordiamo ancora che Chantar l’Uvèrn rappresenta una rassegna culturale nata in occasione delle Olimpiadi 2006 con l’iniziativa “Occitan lenga Olimpica”. Edizione dopo edizione ha abbracciato tante comunità che, unite, offrono nel periodo invernale un ricco programma di evento per vivere il rterritorio e la sua identità. L’offerta culturale si è sempre distinta per la ricchezza e la varietà delle proposte che pongono in primo piano il valore della cultura, dele lingue di moniranza e della biodiversità.

L’iniziativa è da sempre stata coordinata dal Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand e l’Ecomuseo Colombiano Romean (oggi area protetta Alpi Cozie), dall’Associazione Chambra d’Oc e dal Centro di Documentazione Memoria Orale di Giaglione con il supporto fondamentale della Città Metropolitana di Torino.

La rassegna 2026 ha anche l’appoggio di Regione Piemonte, Unione Montana Valle Susa, Unione Montana Alta Valle Susa e Unione Montana Comuni Olimpici della Via Lattea.

