Incendio dopo lo schianto: morto un uomo

Un uomo di 50 anni è morto nell’incendio che si è sviluppato dopo un incidente stradale verificatosi nel Novarese, a Romentino. Lo scontro tra un’auto e un furgone è avvenuto vicino alla tangenziale. La polizia stradale sta svolgendo accertamenti. A bordo dei mezzi viaggiavano due persone.

