Incubo bianconero! Serie A Juventus – Como 0-2

La settimana da incubo della Juventus si chiude nel peggiore dei modi. All’Allianz Stadium passa il Como con un secco 0-2, infliggendo ai bianconeri la terza sconfitta consecutiva dopo i ko contro l’Inter a Milano e contro il Galatasaray in Champions a Istanbul.

La squadra di Spalletti, sotto pressione e senza certezze, cade ancora davanti al proprio pubblico, incapace di reagire e di invertire una rotta che si fa sempre più preoccupante. Il Como, invece, gioca con personalità, compattezza e cinismo, colpendo nei momenti chiave della partita e difendendo con ordine il doppio vantaggio.

Per i lariani è una serata storica: non vincevano in casa della Juventus dal 1951. Un successo che pesa doppio, perché rilancia ambizioni importanti in classifica. La formazione guidata da Fabregas si avvicina pericolosamente alla zona Champions League, portandosi a un solo punto proprio dai bianconeri.

Sotto la Mole cresce l’inquietudine: la Juventus non si rialza e ora la classifica inizia a fare davvero paura.

Enzo Grassano

IL TORINESE