Alla Fondazione Amendola al via “Bella Storia”

Parte alla Fondazione Giorgio Amendola il progetto di animazione socio-culturale di prossimità in Barriera di Milano e Aurora, con la Sala Prove dei Podcast e due festival e iniziative per cambiare la realtà e la percezione nei quartieri.

Con la costituzione del Comitato di Coordinamento, avvenuta venerdì 13 febbraio scorso, è ufficialmente partito il progetto dal titolo “Bella storia. Racconti del territorio ed animazione socio-culturale di prossimità”, finanziato nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, finalizzato alla promozione di interventi nei quartieri Barriera di Milano e Aurora.

Da oggi fino al 31 dicembre 2027 la Fondazione Giorgio Amendola, in qualità di capofila del partenariato, coordinerà un articolato programma di attività educative dedicate alla narrazione, alla formazione e alla partecipazione giovanile, con l’obiettivo di rafforzare coesione sociale, cittadinanza attiva e nuove competenze culturali nei territori interessati.

Il progetto prende forma attraverso il percorso “Sulle vie del futuro- Giovani che non si arrendono” ed unisce laboratori multimediali a musica urban, eventi comunitari a residenze artistiche e produzioni culturali condivise.

Tra le iniziative più significative del biennio, l’allestimento dell’Hub del Podcast, la Sala delle prove dei podcast a partire da maggio 2026, presso la sede della Fondazione Amendola, spazio stabile di produzione e formazione aperto a giovani, scuole, associazioni e cittadini a partire dal maggio 2026 e le due edizioni del Torino Podcast Festival il 4-7 giugno 2026 e nel novembre 2027. Si terranno laboratori, eventi conviviali e comunitari, corsi e workshop. I workshop e il Festival saranno coordinati dal collettivo Sound Design Italia.

Le attività si svilupperanno lungo l’asse tra via Bologna, corso Giulio Cesare e Lungo Dora Napoli, coinvolgendo direttamente oltre trecento persone, in particolare ragazzi del quartiere, giovani richiedenti asilo, studenti universitari, e raggiungeranno una platea ancora più vasta attraverso contenuti audio-video, eventi pubblici e, soprattutto, il Torino Podcast Festival, che nella prima edizione del prossimo giugno inaugurerà ufficialmente l’hub e lancerà il percorso triennale del progetto.

Il partenariato, guidato dalla Fondazione Amendola, vede la partecipazione della Cooperativa Le Soleil, della Fondazione Relife ETS e di Panacea Social Farm, con la collaborazione di Panafricando.

“Insieme – dichiara Domenico Cerabona direttore della Fondazione Amendola – lavoreremo per trasformare il racconto del territorio con gli strumenti dell’inclusione e dello sviluppo sociale, contrastando stereotipi e marginalità attraverso modelli positivi di sviluppo, impegno, creatività e solidarietà. Pensiamo davvero di aver individuato un modello innovativo di cittadinanza culturale di prossimità, in cui arte, linguaggi digitali e partecipazione attiva possono diventare fattori di rigenerazione urbana e di fiducia collettiva”.

Mara Martellotta

IL TORINESE