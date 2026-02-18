 Trofeo Fulvio Albanese: TDN sul podio 

Tre giorni di gare, da venerdì pomeriggio a domenica sera, per il Trofeo Fulvio Albanese, l’appuntamento organizzato in memoria del tecnico che contribuì a rendere grande il nuoto piemontese e scomparve prematuramente nel 2012, all’età di 56 anni. Gare su batterie e finali, a serie per le distanze più lunghe, in vasca corta a cui si aggiunge un’ultima sessione in vasca lunga con un ulteriore fitto programma di eventi. In questi tre giorni di competizioni molto impegnativi per il Team Dimensione Nuoto, presente praticamente a ranghi compatti al Palazzo del Nuoto di Torino, sono emersi spunti di altissima qualità e miglioramenti cronometrici significativi che hanno portato anche alla conquista di una lunga serie di medaglie. Nella prima parte della manifestazione, disputata in vasca corta, Leonardo Surico (Ragazzi) vince i 200 stile libero in 1’56”35, centra il secondo posto sia nei 50 farfalla in 25”81, sia nei 50 rana in 29”85, ed è terzo nei 100 farfalla in 57”71. Numerosi podi anche per Alessio Hincu (Juniores) a segno nei 200 misti in 2’02”30, secondo nei 100 rana in 1’01”68, terzo nei 50 rana in 28”37 e nei 50 farfalla in 25”36. Sale sul gradino più alto del podio anche Lucia Tassinario (Seniores), che vince i 100 dorso in 1’00”83 ed è seconda nei 50 stile libero in 26”37. Arianna Rosso (Ragazze) conquista un bel bottino personale: è seconda nei 100 stile libero in 1’00”63 e nei 100 dorso in 1’06”42, poi chiude al terzo posto i 50 dorso (30”62), i 200 dorso (2’23”49) e i 200 misti (2’29”57). Piazzamenti da podio per Tommaso Dadone (Cadetti), secondo nei 100 dorso in 56”19, Maddalena Bertelli (Juniores), terza nei 50 dorso in 30”08, e Egle Pintimalli (Juniores), terza nei 200 dorso in 2’20”21. Infine, i podi delle mististe: Emma Olivero (Juniores) centra la seconda posizione nei 400 misti in 5’10”87 davanti alla compagna di squadra Giulia Grieco (Juniores), terza in 5’12”43. Giulia conquista anche la terza piazza nei 200 misti in 2’28”50. Nella seconda fase dell’evento del weekend, quella dedicata alle gare in vasca lunga, Lucia Tassinario vince 50-100 farfalla in 27”71 e 1’02”14 ed è terza nei 50 dorso in 29”79 mentre Alessio Hincu, che nei giorni scorsi ha preso parte al raduno con la Nazionale juniores a Ostia, chiude al secondo posto i 200 misti in 2’08”63. Proprio nei 200 misti, Emma Olivero (Juniores) sale sul terzo gradino del podio in 2’33”93. Infine, una bella doppietta per Leonardo Surico (Ragazzi) che si impone nei 200 stile libero in 1’59”74 e nei 200 farfalla in 2’12”69.

IL TORINESE