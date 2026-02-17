Nuova apertura a Torino per l’azienda Marlù

Marlù amplia la propria rete commerciale con l’apertura di un nuovo store monomarca, in franchising, nel cuore di Torino. Il punto vendita è stato inaugurato sabato 14 febbraio scorso e si trova in via Lagrange 36/C, una delle arterie pedonali più prestigiose della città, simbolo dello shopping torinese e crocevia di brand di rilievo internazionale. Questa nuova apertura si inserisce nella strategia di crescita del marchio, orientata a consolidare la presenza sul territorio nazionale attraverso un modello di sviluppo capace di valorizzare la collaborazione con partner locali, mantenendo forte l’identità Marlù. L’insediamento in via Lagrange riflette la volontà del marchio di dialogare con contesti urbani e contemporanei di alto profilo, dove moda, cultura e lifestyle si incontrano. Il nuovo store è concepito come uno spazio accogliente e coinvolgente, pensato per interpretare la filosofia Marlù e accompagnare il cliente in un’esperienza che rende il gioiello parte integrante della vita quotidiana, espressione di emozioni autentiche e personali.

“Torino è una città dal carattere forte e profondamente contemporaneo – commenta Marta Fabbri, Cofounder e Marketing & Communication di Marlù – essere presenti in via Lagrange significa inserirsi in uno dei contesti commerciali più frequentati della città. Siamo felici di farlo attraverso un progetto in franchising che valorizza l’imprenditorialità locale e rafforza la nostra community, portando l’esperienza Marlù nel cuore dei torinesi”.

“Da oltre 15 anni conosciamo l’azienda e le sorelle Fabbri, e abbiamo visto il marchio crescere quando nella nostra città era ancora poco conosciuto – dichiara l’imprenditrice Rossella Conrotto – fino a diventare punto di riferimento per qualità, stile e riconoscibilità nel settore. Nel tempo si è creato un rapporto umano autentico, fatto di fiducia e confronto diretto, che ha reso ogni passo più semplice e naturale. Questa apertura rappresenta l’inizio di una nuova avventura”.

Gian Giacomo Della Porta

IL TORINESE