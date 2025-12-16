Palazzo Civico dice sì al Bilancio: cantieri e Metro 2 al centro

Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio preventivo con 25 voti favorevoli e 5 contrari. Il documento prevede per il 2026 un pareggio di bilancio pari a circa 2,3 miliardi di euro.

Prima della votazione è intervenuto il sindaco Stefano Lo Russo, che ha sottolineato come questo bilancio rappresenti un passaggio significativo per la città: un atto che, pur nella piena consapevolezza delle criticità esistenti, guarda al futuro con spirito di servizio e responsabilità. Torino, ha evidenziato il sindaco, sta vivendo una fase importante della sua storia recente e, in questi anni, ha saputo utilizzare in modo efficace più di altre città le risorse europee. Se i cronoprogrammi saranno rispettati, il 2026 segnerà la conclusione di cantieri strategici e l’avvio dei lavori per la linea 2 della metropolitana.

Lo Russo ha definito il Bilancio un segnale di fiducia e di speranza per Torino, evidenziando anche il clima costruttivo che ha caratterizzato il confronto in Consiglio comunale, improntato a pragmatismo, rispetto reciproco e senso di responsabilità. Un atteggiamento che il sindaco ha auspicato possa proseguire nei prossimi mesi, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali.

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha inoltre annunciato che la Giunta comunale, nella seduta di oggi , approverà lo schema del nuovo Piano regolatore generale, che sarà poi sottoposto all’esame e al voto del Consiglio comunale. Dietro l’insieme di norme e tavole che compongono il Piano, ha spiegato, vi è una visione chiara per lo sviluppo futuro della città.

In conclusione, Lo Russo ha ribadito che la politica, per riconquistare la fiducia dei cittadini, deve sapersi rinnovare ed essere d’esempio, mantenendo al proprio interno il confronto e le differenze, ma condividendo un comune senso di serietà e responsabilità verso tutta la comunità, a partire dalle nuove generazioni.

