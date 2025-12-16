Galà di Natale al teatro Gioiello, sfilata di moda e concerto Gospel

Una serata di solidarietà

Martedì 16 dicembre alle 20.30 si terrà il Galà di Natale al teatro Gioiello con concerto Gospel e sfilata di moda, organizzato dal Distretto Lions International 108I A1.

Si tratta di una serata di solidarietà per la raccolta di fondi per la donazione di pompe infusionali domiciliari all’ospedale Regina Margherita di Torino, a supporto dell’oncologia pediatrica e per sostenere il centro diagnosi HPL, che offre sostegno alle famiglie con figli affetti da difficoltà cognitive.

Le danze si apriranno con una sfilata di moda offerta dall’atelier ‘Il bazaar di Adele’, con le indossatrici che riempiranno di magia il palco. A seguire l’esibizione del coro New Alveo Choir, che avvolgerà di musica la splendida cornice del Teatro Gioiello.

Alla serata parteciperanno anche l’Associazione N.O.I di Nord Ovest Insieme, composta da dipendenti e pensionati Unicredit, e la Fondazione F.O.R.M.A, partner preziosi nell’impegno sociale.

L’intero ricavato dei biglietti sarà devoluto all’Ospedale Regina Margherita di Torino e al Centro Diagnosi HPL.

Per prenotazioni scrivere al numero 3472250481

Mara Martellotta

IL TORINESE