Al Castello di Miradolo sonorizzazione del film ‘Il giudizio universale’ 

Al Castello di Miradolo torna un appuntamento speciale, immerso in un’atmosfera intensa e ricca di suggestione. Andrà in scena una inedita sonorizzazione del film “Il giudizio universale” di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, a partire dalla rilettura del requiem di Franz Liszt, a cura di Avant-dernière pensée, che rende omaggio a questo film in occasione del tradizionale concerto di Natale. Un evento unico che si ripete dal 2008, presentando ogni anno una nuova produzione.

Il pubblico potrà muoversi in una scenografia composta da 27 schermi e 40 diffusori audio distribuiti nelle dodici sale del castello di Miradolo, non soltanto come spettatore, ma come elemento chiave di una narrazione fatta di ironia feroce e apparente leggerezza. Come un controcanto le note sospese dell’inedita lettura del Requiem di Franz Liszt per viola, violoncello, armonica e live electronics. Prima del concerto, alle ore 20, la guida all’ascolto sarà curata da Roberto Galimberti, ideatore del progetto artistico.

I posti sono limitati.

È possibile acquistare in prevendita tramite il link dedicato oppure presso la biglietteria del castello di Miradolo, aperta al pubblico per l’acquisto dei biglietti del concerto del 23 e 24 dicembre.

Informazioni allo 0121502761

prenotazioni@fondazionecosso.it

Mara Martellotta

IL TORINESE