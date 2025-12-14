Uomo trovato morto in casa

Un 65enne è stato trovato senza vita a Torino nella sua casa  in via Carlo Poma 11 a Mirafiori. Probabilmente è stato un caso di intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto il personale di soccorso del  118.

