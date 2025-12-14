Un 65enne è stato trovato senza vita a Torino nella sua casa in via Carlo Poma 11 a Mirafiori. Probabilmente è stato un caso di intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto il personale di soccorso del 118.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Uomo trovato morto in casa
Recenti:
Progetto “Canicross nelle scuole 2025” Sabato 20 Dicembre – Parco di Stupinigi Incontro conoscitivo sul Canicross
Componenti per auto realizzati con reti da pesca dismesse e fibre di carbonio riciclate, pannelli
La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo di 34 anni, irreperibile dal 2018
La piazzetta retrostante la scuola primaria “Niccolò Tommaseo” di piazza Cavour verrà intitolata a Fiorenzo Alfieri,
I carabinieri stanno indagando dopo l’episodio del ferito a colpi di arma da fuoco al culmine