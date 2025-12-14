Una donna di 64 anni, Monica Sagradin, residente a Pino Torinese, è morta dopo essere precipitata per decine di metri dal Monte Vailet, in Val Chiusella, tra il Canavese e la Valle d’Aosta. La donna sarebbe scivolata sul terreno accidentato.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Donna precipita in un dirupo e muore
