Donna precipita in un dirupo e muore

Una donna di 64 anni, Monica Sagradin, residente a Pino Torinese, è morta dopo essere precipitata per  decine di metri dal Monte Vailet, in Val Chiusella, tra il Canavese e la Valle d’Aosta. La donna sarebbe scivolata sul terreno accidentato.

