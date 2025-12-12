Visite guidate ad Arona sulle orme di Carlo e Federico Borromeo

Alla statua del San Carlone

Lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 10, saranno due occasioni di visite guidate a tema tra il centro di Arona e la statua di San Carlo Borromeo, a cura di Archeologists, per conoscere il patrimonio artistico e spirituale della città. Il percorso avrà inizio dal centro storico di Arona, con un breve itinerario tra le vie del paese lacustre per raggiungere la collegiata della Natività di Maria Vergine, custode di un prezioso ciclo di tele del Morazzone, donato da Federico Borromeo. La visita proseguirà verso la chiesa di Santa Maria di Loreto, edificata per volontà della contessa Margherita Trivulzio, madre di Federico Borromeo. In queste tappe sarà approfondito il ruolo della famiglia Borromeo come promotrice delle arti e del rinnovamento architettonico della città. Il percorso culminerà alla statua di Federico Borromeo, il celebre San Carlone, situato su una collina che domina Arona. La statua, alta circa 35 metri, non è solo un tributo al santo, ma anche un simbolo del legame tra la città, la famiglia Borromeo e la devozione ambrosiana. Voluta fortemente da Federico Borromeo, oggi è custodita nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fondata da Federico. I partecipanti potranno accedere al terrazzo panoramico con vista sulle montagne lombarde e svizzere. Per chi lo desidera, sarà possibile anche salire all’interno della statua, fino alla sommità, tramite una scala a chiocciola e una scala verticale. Le visite sono organizzate da Archeologists, impresa sociale nella valorizzazione dei beni culturali nelle province di Novara e Varese. Durante il periodo natalizio, la statua di San Carlo seguirà aperture straordinarie: dal 26 dicembre al 30 dicembre, dalle 10 alle 17, l’1 gennaio dalle 14 alle 17, dal 2 gennaio al 6 gennaio dalle 10 alle 17. L’ultimo ingresso è previsto per le ore 16.30. L’accesso alla statua è interdetto dalle 13 alle 14. Chiusura 31 dicembre. Ritrovo: piazza De Filippi, presso il monumento ai Caduti di Arona – trasferimento alla statua in autonomia, circa 5 minuti in auto, ampio parcheggio presso piazzale San Carlo.

Costi: 15 euro – ridotto 10 euro

statuasancarlo@ambrosiana.it – 3288377206

Mara Martellotta

