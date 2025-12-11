Sciopero generale 12 dicembre: le fasce orarie dei mezzi pubblici

Venerdì 12 Dicembre 2025 è previsto uno sciopero generale della durata di 24 ore indetto dalla Organizzazione Sindacale CGIL contro la Legge di Bilancio.

IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO NELLE SEGUENTI FASCE ORARIE:

  • Servizio URBANOSUBURBANO, METROPOLITANA, CENTRI SERVIZIO AL CLIENTE: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00
  • Servizio EXTRAURBANO, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

