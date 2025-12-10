Il presepe meccanico dell’oratorio Salesiano Michele Rua

Parrocchia San Domenico Savio di Torino

Il presepe meccanico dell’Oratorio Michele Rua è frutto di un ‘idea nata da alcuni Cooperatori salesiani, che decisero di allestirlo per la prima volta nel Natale del 2000, nell’attuale sede di via Paisiello 44 a Torino. Negli anni si è arricchito di nuove figure meccaniche ed ammodernato con una nuova scenografia. E’ realizzato su di una superficie di 35 metri quadri e si possono ammirare elementi caratteristici come un mulino, un castello, le torri, le grotte , i torrenti accompagnati da artigiani all’opera e contadini.

I movimenti meccanici presenti sono oltre 40 , realizzati con materiale di recupero, grazie al sapiente lavoro artigianale dei volontari del Laboratorio degli uomini del Michele Rua: il desiderio di costruire un’opera per ricordare la nascita di Gesù è stato anche il modo per condividere il tempo e ritrovarsi con gli amici.

Nella parte esterna un presepio artistico a grandezza naturale, con la natività , le figure dei pastori e i tre Re Magi posti sopra i cammelli, accoglie il visitatore. Nel laghetto che è stato aggiunto possiamo ammirare le riproduzioni di rane, tartarughe, scoiattoli, uccelli, un pavone ed una coppia di germani con i piccoli. Vicino alla grotta si possono notare pulcini, galline, conigli, un fabbro con la sua fucina.

Ogni anno il presepe si rinnova nei piccoli dettagli, a volte impercettibili ma interessanti per la veracità e la ricostruzione storica del paesaggio

Negli ultimi anni si è aggiunta anche l’esposizione di presepi artigianali eseguiti con vari materiali e di tutte le fogge.

In occasione del Natale 2025 gli uomini del Laboratorio del Michele Rua hanno restaurato e allestito un Presepe Napoletano che è stato donato.

La mostra si è arricchita delle poesie del ” Collettivo Versi Appesi ” curato da Rosita Panetta

Opere diverse che rappresentano la nascita di Gesù Bambino: è sempre bello dedicare del tempo per visitare la mostra e la sua atmosfera magica. Un mix di spiritualità, tradizione,senso di appartenenza e un’immersione nel clima festoso e gioioso che il presepe ci offre.

Gli amici del Presepio del Michele Rua

Referente Pasqualino Zanatta (348 323 1982 )

Via Paisiello 44 Torino

dal 22 Dicembre 2025 all’ 6 Gennaio 2026

orario di apertura:

-giorni feriali: 15,00-19,00

-orari festivi: 9,30-12,30 – 15,00-19,00

APERTURE STRAORDINARIE 07/12 08/12 14/12 21 /12

INGRESSO LIBERO

