A Ciriè i ciondoli “incanto aureo”

 

 

I ciondoli vengono immersi in acqua arricchita con ozono e avvolti in una frequenza armonica di 432 Hz

CIRIÈ –  Non semplici ciondoli, ma veri e propri simboli sacri da indossare e strumenti di riequilibrio vibrazionale: a Ciriè, in provincia di Torino, vede la luce Incanto Aureo, un progetto che unisce la sapienza della geometria sacra all’eccellenza produttiva del territorio. La linea, che include quattro ciondoli – il Fiore della Vita, la Lemniscata di Bernoulli, Ipsilon e Doppia Ipsilon – è stata concepita per sostenere il benessere psico-fisico di chi li indossa attraverso la loro risonanza vibrazionale.

L’idea nasce dall’incontro tra Marzia Torrito, medico chirurgo specialista in Medicina del Lavoro e discipline come la Medicina di Segnale e il Master Reiki, originaria di Val della torre, e i fratelli Roberto e Riccardo Allasina, titolari della Eagles Engineering Srl, azienda di pressofusione, nata nel 2002 ma che ha, in realtà, radici più profonde: il padre di Roberto e Riccardo lavorava nel settore già dagli anni Ottanta, e i figli hanno seguito le sue orme dagli anni Novanta, prima di fondare quest’impresa che ha base a Ciriè, nel Torinese.

 

«Il mio duplice percorso formativo mi ha spinto a scoprire come i simboli della geometria sacra possano essere un valido aiuto per ritrovare l’armonia», spiega la dottoressa Torrito, sottolineando come l’obiettivo sia quello di innescare un cambiamento a livello vibrazionale, in linea con l’assioma di Nikola Tesla: «Se vuoi scoprire i segreti dell’universo, pensa in termini di frequenza, energia e vibrazione». Questo spunto è stato accolto dalla Eagles Engineering, che ha messo a disposizione il suo know-how tecnico, maturato in decenni di attività nel settore.

 

Ciò che distingue i simboli Incanto Aureo è il loro originale processo di lavorazione, che va oltre la pressofusione in lega di zinco, alluminio e rame. Dopo un’accurata lucidatura e i trattamenti superficiali con metalli nobili come Palladio e Rutenio, i ciondoli subiscono un’inedita fase di ricarica vibrazionale. Vengono infatti immersi per 48 ore in Bio vasche di ricarica in legno di quercia, contenenti acqua arricchita con ozono. L’ambiente è avvolto da musica alla frequenza armonica di 432 Hz, agendo in sinergia con la memoria dell’acqua per caricare energeticamente i simboli.

 

Roberto e Riccardo Allasina affermano: «Abbiamo fatto tesoro di ciò che avevamo imparato a livello tecnico con importanti brand della moda per la realizzazione di accessoristica, applicando però una lavorazione diversa che incontra l’acqua e la musica a 432Hz». Questo trattamento trasforma i simboli in vere e proprie “preziose informazioni da indossare”, pronte a trasferire benessere.

 

I quattro simboli sono stati selezionati per la loro risonanza specifica: il Fiore della Vita per la rinascita e l’equilibrio; la Lemniscata di Bernoulli (l’Infinito) per la connessione tra mente e spirito; Ipsilon per la trasformazione energetica da negativo a positivo; e Doppia Ipsilon per la profonda connessione tra cielo e terra. I prodotti sono destinati a naturopati, terapeuti olistici e al grande pubblico, disponibili in negozi specializzati, parafarmacie ed erboristerie.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Cosa cambia con l’accorpamento del Sant’Anna al Regina Margherita

Articolo Successivo

Il Mario Kart Grand Prix approda al Mercato Centrale

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless