Ritorna Expocasa, alla sua 62esima edizione, in una veste rinnovata all’Oval del Lingotto

Dal 4 al 12 ottobre prossimi presso l’Oval del Lingotto sarà protagonista Expocasa, uno dei più importanti saloni dedicati all’arredamento e alle soluzioni per la casa. Con oltre sessanta anni di storia, questo evento coniuga novità e tradizione, offrendo aree dedicate all’arredamento, ai complementi, alle tecnologie e una nuova sezione per modernariato e antiquariato.

Quest’anno Expocasa celebra la sua 62esima edizione, consolidando la sua presenza nel panorama fieristico come punto d’incontro per aziende, professionisti e pubblico.

Nella passata edizione i visitatori sono stati più di 45 mila, in gran parte provenienti dal Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Francia e Svizzera, con un pubblico qualificato alla ricerca di soluzioni sempre nuove e nuove ispirazioni. Expocasa è organizzato da Gl Events e si presenta come un contenitore multidisciplinare, capace di accogliere e connettere mondi diversi, quali design, architettura, artigianato, arte e sostenibilità.

Tra le novità di quest’anno si registra la Turin Week Design e la realizzazione di “Una notte all’Oval”, creata in collaborazione con il Club Silencio Voci d’Interni, un’area dove si potranno incontrare architetti e interior designer Materioteca, un percorso tattile tra materiali e finiture Luce e Casa, dedicato al ruolo dell’illuminazione nel benessere abitativo.

L’immagine della fiera è firmata da John Blond, che è stato capace di trasformare l’Oval in un hub visivo tra installazioni, performance e una caccia al tesoro creativa. Verrà anche dato spazio all’arte contemporanea con l’Arte a casa tua e alla grafica con i Graphic Days.

Marchi storici si affiancheranno a giovani realtà, a laboratori creativi e imprese familiari.

Il Giardino di Expocasa rappresenta un nuovo spazio immersivo, capace di far capire il valore terapeutico rigenerante del verde. In fiera verrà portata anche l’artigianalità autentica delle Ande peruviane, con Artesanos don Bosco.

Anche la luce sarà protagonista di questa edizione con la seconda edizione di Design Call, il contesto dedicato ai giovani talenti del design, per la prima volta con il supporto e l’ adesione di Piemonte e Città di Torino.

Il taglio del nastro sarà il 4 ottobre prossimo, dopo il quale, dalle 18.30 in poi, Expocasa si trasformerà in uno spazio vibrante di musica per “Una notte all’Oval”, rimanendo aperto fino alle 23.

Un’area sarà dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni, Expocasa kids, comprendente laboratori, giochi creativi, e una escape room sul tema della sicurezza domestica

Mara Martellotta

IL TORINESE