Dal Governo 25 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico in Piemonte

Gli interventi riguardano diverse aree del territorio regionale e sono incentrate sulla realizzazione e l’adeguamento di argini e rilevati nei comuni di Volvera, None, Almese, Villadossola, Rubiana e Foglizzo, e la mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a Ormea, Cabella Ligure, Berzano di Tortona, Pontestura, San Michele Mondovì, Sarezzano e Portula.

“Oltre 25 milioni di euro alla Regione Piemonte per l’anno di 2025 al fine di realizzare tredici interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico – ha dichiarato Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Si tratta di opere fondamentali per la sicurezza della comunità. Il dissesto idrogeologico rappresenta una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per l’Italia. Con questo stanziamento confermiamo l’impegno del governo nella prevenzione, attraverso investimenti che non solo riducono i rischi, ma producono benefici durevoli per l’ambiente, l’economia e i cittadini. Un impegno rafforzato dal recente DL Ambiente con cui potenziamo il ruolo di commissari del governo, semplifichiamo le norme e acceleriamo la realizzazione degli interventi”.

Mara Martellotta

IL TORINESE